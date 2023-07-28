杜蘇芮颱風擦邊過，給雲林帶來局部地區強風、大雨，雲林縣長張麗善28日打電話詢問各公所災情，並巡視口湖鄉排水系統，聽取口湖鄉公所簡報後，責成水利處解決本次未淹水但時常淹水湖東村（烏麻園中排附近）水患問題。

張麗善表示，她巡視沿海地區災害，走了幾個鄉鎮，大都市路樹倒塌、停電， 路樹倒塌由鄉鎮市公所隨即處理，停電則由台電公司處理。

張麗善在口湖鄉長李龍飛帶領下視察排水系統表示，雖然這次驟雨量不是很大，還是要正本清源的解決淹水問題，口湖鄉湖東村長期以來因烏麻園中排高於164縣道85公分而淹水，縣府會在烏麻園中排開挖箱涵，幫助164縣道洩水。

她說，「烏麻園中排」緊臨「牛尿港大排」，為避免水位倒灌，也要做3個水閘門讓烏麻園中排順利排水到抽水站的前池，抽水機1秒鐘可抽9公噸水，3部可同時運作。

張麗善向李龍飛致意落實防災，這次颱風沒有什麼水患，她會繼續和所有鄉鎮市公所緊密聯繫，也呼籲鄉親颱風天盡量避免出門。

李龍飛表示，公所有提早做一級、二級的防災準備，烏麻園中排改善已經規畫好，相信很快能夠幫口湖鄉解決十幾年來長期淹水問題，過去會發生水患是因為高程沒有做好設計，雲林縣政府允諾協助，相信會很快就解決，張縣長也承諾要解決口湖鄉9大養殖區的問題，等颱風過後再討論。