國民黨基隆市議員呂美玲近日就祥豐營區彈藥庫遷移一事與民眾爆發爭執，更嗆「討打」、「給中共照顧」，國民黨今表示，這類不當言論引起社會各界指責，並傷害國軍及民眾情感，而呂發言非國民黨立場，相關言行嚴重違反黨章、政綱精神，並損害黨的聲譽，將請所屬地方黨部了解查處。

國民黨發言人林家興強調，國民黨在政策綱領中明確指出捍衛中華民國主權、深化民主價值，並堅決支持我國國防產業與國軍戰力發展。儘管呂美玲發言之初衷是為基隆市民眾福祉，擔憂彈藥庫在住宅區旁風險與安全議題，其也發表致歉聲明展現悔意，但其發言內容，不僅未能做到理性問政、捍衛中華民國主權，相關情緒性、不當字眼更是對辛苦保家衛國的國軍的一大傷害。

林家興指出，呂美玲發言不僅違反本黨政策，更嚴重損害本黨聲譽。此一爭議言行已違反國民黨立場及黨紀，將請地方黨部調查處理，必要時依情節輕重進行黨紀處分。

林家興說，國民黨堅決捍衛中華民國主權、守護民主自由、強化國軍國防戰力的立場絕不動搖，也盼本黨同志應時時心懷中華民國，為國家社會的最大福祉而奮鬥。