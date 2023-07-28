新北市議員林金結投入2024立委選舉，昨早他與鴻海集團創辦人郭台銘一同前往土城順聖宮參香，現場還發送力挺的扇子，遭疑倒戈。林金結今也被國民黨新北黨部認定違反黨紀，祭出口頭警告。對此，林金結稍早在臉書吐露心聲。

林金結說，土城順聖宮昨天舉辦關聖帝君聖誕千秋法會，後續傳出若干風波，讓支持者擔心、替廟方帶來困擾，他誠心致歉，做得不夠周到，實在歹勢。

他表示，面對各方關切，他今天也到新北考紀會，完整說明事件始末，並勞駕順聖宮副主任委員黃榮葵陪同出席會議，黃在考紀會現場說明，聲稱昨日法會發放的扇子有兩款，引發爭議的扇子是工作人員從廟方剩餘物資中取出，事前沒有任何人知情，更不是他製作或發送的。

林金結重申，他昨天在現場發放的，僅有印有他與侯友宜合照的瓶裝水，這才是他真正的文宣，他心心念念的都是期待藍軍可以整合、團結，無須劍拔駑張，為了盡一切促進整合的力量，讓大家可以團結國民黨。

林金結表示，他昨天以順聖宮榮譽主委身分，禮貌性到場接待郭台銘與有富集團總裁洪村騫等貴賓，事後檢視他的發言多為禮貌言詞，畢竟來者是客，他深知自己一路走來都受國民黨栽培，自然「唯一支持」國民黨總統參選人侯友宜，無庸置疑。

最後他也呼籲，只要大家共同堅定勝選的信心跟步伐，眼前雖然艱辛，但團結一切可以團結的力量，未來一定勝利可期。