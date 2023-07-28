屏東東港鎮28日刮起近4年來最大的10級陣風，幸大鵬灣避風港非浪得虛名，不僅13艘客船毫無損傷，連貨船、拖船也搶停無恙。（謝佳潾攝）

屏東東港鎮28日刮起近4年來最大的10級陣風，幸大鵬灣避風港非浪得虛名，不僅13艘客船毫無損傷，連貨船、拖船也搶停無恙。（謝佳潾攝）

屏東東港鎮28日因中颱杜蘇芮侵襲，刮起近4年來最大的10級陣風，狂風颼颼一整夜，嚇得交通客船業者膽戰心驚，就怕並排停在大鵬灣避颱的客船損壞，所幸大鵬灣避風港非浪得虛名，不僅13艘客船毫無損傷，連貨船、拖船也搶停無恙，15艘船隻停好停滿為歷年首見。

大鵬灣內與漁港相比，其風浪相對平穩，素有天然避風港的美名，但因往年設施未完善，所以往返小琉球的交通客船多選擇停靠鹽埔漁港或高雄港避颱，而今鵬管處把港區基地整理得宜、設施完備，加上腹地廣大，終讓客船有個安全的港灣可就近方便停靠躲颱風。

為此，因應中颱杜素芮來襲，13艘客船在大鵬灣停好停滿還並排，鵬管處指出，往年颱風來時，幾乎只有2、3艘會停進來，這是首次一次停這麼多艘，多到濱灣碼頭並排還不夠停，還得停到遊一區遊艇港的北堤，最後連貨船、拖船也搶停進來，全部15艘船隻停在大鵬灣避颱，是歷年首見。

不過，東港這次也迎來近4年來最大的10級陣風，連夜強風不斷、差點嚇壞客船業者，業者指出，狂風會興浪，而浪一大船就會隨浪搖擺產生碰撞，雖然大鵬灣是天然避風港，但聽到風聲颯颯作響，還是會擔心並排的客船損壞。

業者們擔心到幾乎一整晚都睡不著，頻頻與睡船上顧船的人員聯繫、掌握最新狀況，直到天色漸亮、風勢漸小後才安心，他們如釋重負道，大鵬灣避風港果真非浪得虛名，防波堤擋風擋浪的效果極佳，沒讓人失望。