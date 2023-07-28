日本2023年版《防衛白皮書》指出，在面臨戰後最為嚴峻複雜的安保環境的情況下，將從根本上加強防衛能力，並強調確保日本擁有「反擊能力」（對敵基地攻擊能力）的必要性；但同時也表示，日本依舊保持專守防衛，攻擊將嚴格限於軍事目標。

日本防衛相濱田靖一28日在內閣會議上，報告2023年版《防衛白皮書》。共同社報導說，白皮書對中國和俄羅斯軍方在日本周邊的聯合行動表示「嚴重關切」。白皮書在卷首對中俄及北韓增強軍事能力做了專題介紹，強調「正面臨戰後最為嚴峻複雜的安保環境」，就強化自衛隊體制以及到2027年度的5年內投入約43兆日圓（約新台幣9.26兆元）防衛費尋求理解。

這是去年12月日本《國家安保戰略》等3份安保相關檔案制定後的首個白皮書，詳細闡述3份檔案的內容。其局勢認識沿襲了3份檔案，提高對中俄合作的警戒程度。

白皮書稱中國正在急速強化軍事力量，是對國際秩序的「最大戰略挑戰」，措辭較去年的「強烈關切」有所加強。白皮書認為，中國的無人機活動日趨活躍，並頻繁與俄羅斯軍隊開展聯合行動等，在安保問題上引起日本和國際社會的嚴重關切。白皮書譴責中俄轟炸機與艦艇在日本周邊的聯合行動是，「明確企圖對我國示威的活動」。

在卷首部分，繼安保環境之後，介紹了日本《國家防衛戰略》。白皮書指出烏克蘭遭到進攻的原因在於嚇阻力不足，主張有必要著眼於對方的能力來建設防衛力量。白皮書就日本的防衛體制表示，日本目前面臨著戰後最為嚴峻複雜的安全保障環境，將著眼於對方能力和新的作戰方式，根本性地增強防衛力量。

白皮書新設解說《國家安保戰略》等3份檔案的章節。白皮書稱，日本首次決定擁有、允許攻擊敵方飛彈發射基地等的反擊能力，是「阻止敵方入侵的關鍵」，從而強調了確保反擊能力的必要性。

白皮書指出，以防禦網阻止飛彈攻擊變得困難，就擁有摧毀他國疆域內飛彈基地等的能力謀求理解。同時也表示，日本依舊保持專守防衛，攻擊將嚴格限於軍事目標。雖然稱不允許先發制人攻擊，但白皮書未明示具體的發動時機，以及日美的職責分工。

對於屢屢發射彈道飛彈的北韓，白皮書指出，北韓正在根據2021年制定的五年計畫，將相關技術研發作為自衛行動向常態化發展。白皮書推測稱，北韓在射程覆蓋日本的飛彈上搭載核武器成為可能，「構成比以前更加嚴重而緊迫的威脅」。

對於韓國，白皮書給予肯定稱，3月的日韓首腦會談後，關係改善得到進展。關於向自衛隊飛機照射火控雷達的問題，白皮書稱將為瞭解決問題而密切溝通。與去年不同，白皮書未提及竹島（韓國稱獨島）周邊的軍事訓練。