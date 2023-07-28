籃籃吃燒冷冰。（民視提供）

民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害本周播出浩子、阿翔、籃籃、香蕉、丹丹，日前到屏東潮州體驗食物模型的工作，工作人員為了讓大家更進一步的了解燒冷冰，抽籤選中籃籃可以體驗製作單位準備的「燒冷冰」，原來所謂的「燒冷冰」體驗，就是穿著厚重的鋪棉外套，然後腳在大冰塊上，讓她哭笑不得又崩潰。

籃籃在哀號聲中被大家穿上超厚的鋪棉外套、戴上毛帽，接著扶著籃籃站上冰塊，只見她一會說好熱雙手不停搧風，一會又雙腳不斷扭動說好冰，一旁的丹丹還端上燒冷冰給籃籃吃，上半身熱到不行的籃籃吃冰後直呼好舒服，手忙腳亂又冷熱錯亂的模樣，看得大家笑到不行。

最後來到了當天的客戶芒果農潘彥升的果園，他種植的是有「芒果界的愛瑪士」之稱的蜜雪芒果，不但產量稀少更受國際青睞，曾經一顆要價7、8百元。潘彥升希望大家可以幫他製作芒果冰的食物模型，可以在出國參展的時候，讓外國朋友了解芒果除了鮮果外，還能有各種創意的變化。於是大家分成兩組，發揮各自創意製作了別具風格的食物模型，最後由浩子及籃籃組勝出，獲得芒果農的青睞。