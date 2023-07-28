中颱杜蘇芮為台灣多地帶來劇烈降雨，不過雨偏偏沒下在曾文水庫，目前其蓄水量僅有18%。專家表示，今（28）日凌晨生成的輕颱卡努，移動過程中可能會為台灣引進西南風，甚至增強為西南氣流，屆時有機會幫曾文水庫進補。貼文一出，有網友直說：「8月的西南氣流，我就想起造成88風災的莫拉克颱風」。

今年第6號颱風卡努於今日凌晨2點生成，天氣風險分析師吳聖宇稍早指出，卡努位於關島西方海面，未來可能會快速向北北西轉西北移動，下周二、三（8/1、8/2）經過台灣以北，直接威脅台灣的機會並不高。而第5號颱風杜蘇芮目前中心在金門北北西方的陸地，繼續朝北北西移動，威力減弱、暴風半徑逐漸縮小，氣象局於17時30分解除海上颱風警報。

對此，臉書粉專《觀氣象看天氣》今日發文直呼：「曾文水庫補水機會來了！」雖然杜蘇芮為西南部平地帶來猛烈風雨，整天雨勢不斷，曾文水庫集水區累積雨量大約只有50公釐，目前蓄水量僅有18%左右。

該粉專認為，曾文水庫若想要大補水，恐怕得寄望卡努颱風，目前各國預測其路徑，通過東海後，8月2日在浙江登陸，屆時引進較強的西南風，西南部平地、山區雨勢也會一天比一天大，有部分預測模式指出，後期還會增強為西南氣流，不過一切都還可能有變數，待持續觀察。

貼文一出，網友紛紛留言，「可怕的西南氣流」、「8月的西南氣流，我就想起造成88風災的莫拉克颱風」、「後續西南季風水氣旺盛，中南部嚴防暴雨致災」、「不會又一直南修吧！我心臟不好」、「最近天氣太詭異」。