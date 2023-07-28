楊懿軒和洪暐哲現場甜蜜互動，引起粉絲尖叫。（三立提供）

毛祁生（左起）、蕭鴻、楊懿軒和洪暐哲出席漫博會和粉絲互動。（三立提供）

2部BL劇的IP漫畫。（三立提供）

楊懿軒及洪暐哲主演三立VBL系列首部《免疫屏蔽》，收穫不少粉絲，今（28）日2人參加台北漫畫博覽會，與粉絲互動。2人甜蜜出場，合唱主題曲〈牛頓與蘋果〉，讓現場粉絲尖叫聲連連。2人在現場重現劇中親密畫面，洪暐哲媽媽特別趕到活動現場支持兒子，看到兩人如此親密的互動，她也大方表示：「還好呀！」

曾是舊識的2人重逢拍戲演情侶，感情好到會互叫對方起床，愛吃醋的楊懿軒，連洪暐哲去便利商店買東西，結帳的表情都會讓楊懿軒吃味大喊：「你怎麼到處放電？」而《免疫屏蔽》的漫畫也於今天推出，洪暐哲被問到楊懿軒在漫畫中帥？還是本人比較帥？他毫不考慮地回答說：「當然是本人帥啊！」甜死一票粉絲。洪暐哲目前在準備8月13日的首場生日音樂會，楊懿軒也放閃說自己都有陪伴他一起練團。

另將於9月15日接檔的《絕對佔領》兩位主角毛祁生以及蕭鴻也現身活動現場，四人把手上的花獻給負責繪製《絕對佔領》漫畫版的漫畫家環老師，此舉也讓老師開心的表示：「此生無憾了！」老師也分享拍攝期間，她特地飛來台灣至拍攝現場，觀察兩位主演，把他們的相處細節都畫進漫畫，也表示漫畫都會有番外篇。

被問到接檔會不會有壓力？毛祁生也表示：「兩部戲是不同年齡層的故事，從學生到我們已經出社會的故事。」也分享說：「他們真的太甜了，突然覺得我們有點虐了。」兩人先前上小S的節目片段在網路上大紅，甚至被許多BL社群轉發，讓毛祁生笑說，一切都是freestyle表演，因為沒有照腳本走，他：「我沒有想到Ｓ姊會cue說現場來一段親親！」蕭鴻也說：「我是超級緊張，因為原本的訪綱準備好了，結果一個都沒有被問到，突然被cue了一段戲，我覺得還好總經理(毛祁生)在，不然我會超慌的。」