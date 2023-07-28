今年夏天PUMA跟yo4籃球訓練營創辦任王天佑再次合作，舉辦「PUMA HOOPS CAMP籃球訓練營」，將於8月28日到9月21日期間在台北、台中與高雄三地舉辦六個梯次，今天(28日)更邀請政大雄鷹、T1聯盟台南台鋼獵鷹與PLG新北國王等隊球星搶先體驗。

今天現場來了林勵(政大)、涂亦含(政大)、簡偉儒(獵鷹)、呂冠霆(獵鷹)、吳彥侖(獵鷹)、謝宗融(勇士)、林力仁(國王)、林金榜(國王)等球員到場搶先體驗「PUMA HOOPS CAMP籃球訓練營」，更穿上PUMA All-Pro NITRO高階氮氣籃球鞋上場比賽展現球技。

從即日起到8月4日，球迷可上伊貝特報名網報名參加「PUMA HOOPS CAMP籃球訓練營」，台北場第一、第二梯次於8月28日到9月1日在三重國民運動中心，台中場第一、第二梯次於9月4日到8日在大里國民暨兒童運動中心，高雄場於9月11到15日在鳳山運動中心，台北場第三梯次於9月18日到22日在三重運動中心。

每個梯次限量30人，只要報名成功就可獲得超值大禮包，內容包含PUMA All-Pro NITRO高階氮氣籃球鞋、PUMA雙面籃球衣、PUMA籃球褲、PUMA長襪、運動毛巾、環保水壺、束口後背包與個人專屬結業球員卡等等。