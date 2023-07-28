中國大陸國務院今公布，任命中國聯合網絡通信集團有限公司（簡稱中國聯通）董事長劉烈宏擔任國家數據局長，60歲的前副外長樂玉成被免去國家廣電總局副局長的職務。

今年3月，中共全國人大通過《國務院機構改革方案》，提出組建國家數據局，負責協調推進全國數據基礎制度建設，統籌數據資源整合共享和開發利用等，並主管大數據監督管理工作，由國家發改委管理。

55歲的劉烈宏，四川成都人，研究員級高級工程師，享受「國務院政府特殊津貼」，擔任過中國電子科技集團、中國電子信息產業集團高層。2018年，升任國家互聯網信息辦公室副主任，2020年調任工業和信息化部副部長，2021年8月任中國聯通董事長，現任中共第20屆中央候補委員。

樂玉成被免去國家廣電總局副局長職務。樂玉成原是中國外交部排名第一的副部長，分管日常外交業務工作，也是上屆候補中央委員，本被視為外長大熱門人選，但在去年6月突然貶任廣電總局。