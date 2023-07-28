賴清德副總統今主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會第19次委員會議」結語時表示，會中有不少委員對政府有不同形式的意見，但他要強調，不同政黨組成的政府價值也不同，作法也有所不同，民進黨政府與過去國民黨政府有本質與價值上的不同，民進黨政府對於族群的理念採「多元尊重」，而不是把漢滿蒙回藏苗瑤融合成一個族群。

賴清德強調，每個族群都是這個國家的主體，每個人都是這個國家的主人，每位委員所提出的意見政府都非常重視，將請原民會妥適研究辦理，希望大家不分族群、共同努力，為國家的發展繼續投入心力。

賴清德今會議致詞感謝土地小組，歷經多年調查，釐清原住民族土地流失的歷史過程，他相信這不僅是為過去的歷史補正，也能成為後續政府與族人討論協商和解的基礎。並感謝歷史小組在教育方面的努力，包括和教育部共同修正《原住民族教育法》，也把原民會所出版的《原住民族重大歷史事件導讀書》，納入12年課綱當中，讓原住民族史觀更豐富。

賴清德提到，平埔族群的正名訴求，是大家都非常關心的議題。去年，憲法法庭做出「111年憲判字第17號判決」，在此共同的精神及目標之下，要繼續努力形成更具體的共識。憲法判決當中提到要先處理民族身分，再處理個人身分，他要請原民會務必審慎積極處理後續的法制工作，讓平埔族群的原住民族身分認同權能夠獲得保障。

賴指出，關於平埔族群取得民族身分後的相關權利、義務，也要依據各原住民族的客觀需求，及國家資源分配這兩項重要原則，來盤點及恢復相關的權利。

他說，他知道大家有多元的期待和意見，透過原轉會這個平台，希望能讓各族群的代表和政府之間，能夠平等對話，並且促進更多溝通和討論，共同找到可行的方案。

他表示，再過幾天，就是8月1日原住民族日。從2016年開始，每年的這一天，各級政府都舉辦一系列的活動紀念這個日子，這也顯示族群主流化的概念，已經逐漸融入在政府運作當中。並提到，最近正好是小米收穫的季節，有部分族群的歲時祭儀是在此期間舉辦，他也要預祝族人們小米豐收、祭儀活動順利。並請所有委員踴躍發言，提供寶貴的建議。

隨後，副總統聽取原轉會土地小組、歷史小組成果報告，以及「憲法法庭111年憲判字第17號判決及後續辦理情形報告」，並聽取委員提案及意見討論，了解工作成果與進展。

對於「憲法法庭111年憲判字第17號判決及後續辦理情形報告」，賴清德裁示，平埔族群長期追求的正名，憲法判決中已經確定證明的方向，這是大家期待的結果，憲法判決中藥先處理民族身份，再處理個人身份，在後續法治上務必審慎、積極處理，在期限內完成，讓原民身份獲得保障。取得身份證的相關權益，依照判決意旨。