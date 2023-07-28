「台灣第一名模」林志玲與AKIRA結婚4年，終於在去年除夕夜宣布升格人母的好消息，婚後重心都在家庭，不久前也證實「會專心在家庭」，但還是會做公益。林志玲今（28）日在臉書分享代言產品照片，網友留言卻大歪樓，眾人注意到她小腹突起，臉上更是充滿喜悅的氣色，瘋猜她是否懷上第二胎。

林志玲今日下午在社群分享代言產品，手拿產品對著鏡頭露出甜美微笑，貼心地呼籲，「珍惜你所在乎的，陪伴你所愛的」，要好好照顧自己和心愛的人；但廣大網友注意到照片中的林志玲腹部凸起，隱約看出小肚子，又氣色這麼好，不免聯想她懷上第二胎，「又有了嗎？」、「應該懷孕」、「恭喜志玲姊姊」。

不過，也有粉絲認為是角度問題，還提出林志玲先前說過的話，「姊姊說她辦不到，所以不可能有第二胎啦！這一定是第一胎孕婦照」。其實林志玲過去曾被問到是否會生第二胎，她有說自己辦不到，也幸福地表示，「上帝已經給了我們最好的禮物，我會用我的一生來灌溉我的家庭，有一個就很滿足了」。

2019年林志玲宣布嫁給小7歲的日本「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA，震驚國內外，隨後也收到各界人士和粉絲祝福，婚禮更吸引大批媒體駐點觀禮；婚後兩人如神仙伴侶，終於在去年初誕下一子，正式升格人母。