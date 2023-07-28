國軍抗彈板的的問題持續延燒，是否能有效增加我國戰士在槍林彈雨下的生還率已經成為了公眾議題，美國一名台裔槍械專門Youtuber本週四（27）實測了國軍公發的抗彈板與美國一般民間產品的差異性。2張板子分別為美國司法協會（NIJ）III級抗彈板和IV級抗彈板，各別使用5.56毫米M855彈射擊15次全程錄影，國軍公發板至少穿了13發，美國民用產品1發。而且國軍公發抗彈板的價格還足足貴了3倍。

山姆小叔Gun & Fun授權報導，測試條件為相同距離下，使用同一把步槍和同一種子彈進行測試，本次實測的步槍是以色列X95步槍，槍管長16吋（53.3公分）；M855為5.56x45mm為全金屬被甲彈，鉛芯含鋼穿甲體，但M855屬於普通彈並非真正的穿甲彈。將抗彈板置入背心，並且穿套上彈道凝膠。實際射擊後可以看到M855彈頭穿透國軍公發板，一發、一發又一發打進模擬人體的彈道凝膠之中並且在裡面碎裂、翻滾（擴大傷口）。

這樣的結果令人意外，沒穿抗彈板搞不好還比較有機會活下來，因為沒被板子攔阻的子彈可能直接穿透過人體。穿了抗彈板，結果彈頭碎裂在人體之中，傷口變得更複雜。

國軍公發板採購報價為新台幣37960元，1組2片（即1片18980元）防彈等級為NIJ III級，重量為1.75公斤、厚度23.4毫米。

對照用的民間板NIJ IV級（防護等級更高）1組2片只要400美元（約新台幣12000，即1片6000元）重量為2.6公斤、厚度25.2毫米。性價比落差之大，值得社會關注。