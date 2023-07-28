舞風性感中帶狂野的「拉丁女神」夏奇拉（Shakira），日前為拍攝新歌〈寂寞空杯〉（Copa Vacía）的MV，化身為美人魚，沒想到在演繹其中一幕時，一隻大老鼠突然出現還爬到她身邊，距離不到一隻手臂長，把她嚇了一大跳，這段意外插曲也被工作人員拍了下來。

根據《紐約郵報》27日報導，現年46歲的夏奇拉保養得當，拍攝當天她穿上性感人魚裝，火辣身材一覽無遺。拍到其中一幕時，她躺在垃圾堆上，專注對著鏡頭唱歌，這時一隻大老鼠冷不防從旁邊竄出，嚇得她當場驚聲尖叫。

不過礙於身上的服裝限制，夏奇拉只能無助看著老鼠，大搖大擺地爬過她的粉色假髮。她本週三把這段影片放上網路，附上一句話自嘲：「美人魚也有這一天！」

拉丁天后夏奇拉最新單曲〈寂寞空杯〉（Copa Vacía）。

有網友留言表示安慰「牠只是想跟妳玩」，另外也有網友說「皮克想跟妳復合」、「婆婆找上門了」。皮克（Gerard Piqué）是西班牙足壇明星，曾與夏奇拉交往近12年，兩人育有2子；去年夏奇拉抓到男方偷吃，多年情緣宣告終結。分手後，夏奇拉發表新歌，歌詞透露男方曾哭求復合、留婆婆與她當鄰居，儘管如此，她也堅決表示絕不會吃回頭草。