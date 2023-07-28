國民黨新北市立委參選人、現任市議員林金結昨同框鴻海集團創辦人郭台銘，遭疑倒戈。國民黨新北市黨部今認定林違反黨紀，但顧及黨內團結、念其為無心初犯，因此僅給予口頭警告。對此，其他藍營立委參選人表示尊重，認為對所有立委候選人都是很大的警惕。

同樣要參選2024立委的新北市議員林國春認為，這樣的處分尚可接受，因為口頭警告就是「行政指導」，算是一種提醒，希望林金結未來能夠再更謹慎一點，林國春認為，林金結之前也替侯友宜籌組後援會，支持誰應該很清楚，「小雞就是支持國民黨提名的候選人。」

不過林國春也說，林金結身為土城在地議員，接獲廟方邀請而出席並無不妥，最主要還是要看他有沒有積極行動表示支持某方面，不然像這種場合跟其他人難免都會同框，如果因此而不出席，對於廟方也不公平。

代表國民黨挑戰新北市第12選區（汐止區、金山區、萬里區、瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區）的立委參選人，現任新北市議員廖先翔表示，尊重黨部的決議結果，對所有候選人都是很大的警惕，在侯友宜好的時候，大家都樂意一起，現在雖有點逆風，但這才是展現大家團結的時刻。

侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰也表示，尊重考紀會的決議，而稍早林金結議員亦聲明「全力唯一支持侯友宜」，在未來的路上，我們會與其繼續並肩作戰，不能再讓支持者失望。

陳柏翰重申，國民黨已於7月23日正式通過提名侯友宜為總統參選人，遵守「黨員選舉期間行為準則」是最基本的原則，國民黨提名的立委參選人及同志，必須團結一致，唯有總統、立委攜手打拚，選戰才能往勝利成功邁進，讓國民黨重返執政、人民安居樂業。