Blake Snell, 96mph Fastball and 89mph Slider, Individual Pitches + Overlay pic.twitter.com/eby5hH3kh8 — Rob Friedman (@PitchingNinja) July 4, 2023

國聯賽揚獎的黑馬出現了，教士隊左投史奈爾（Blake Snell）最近7場先發神勇無比，39局僅失4分，目前7勝8負，自責分率2.61，短時間就成為賽揚獎熱門人選之一。史奈爾是前美聯賽揚獎得主（2018年在光芒），當年他繳出21勝5負、自責分率1.89的超強數據，但他在2020年被老東家光芒賣去國聯教士。

今年全聯盟投手戰力衰退，在局數達到門檻的先發投手之中，史奈爾的2.61是國聯最佳，並且只有3人維持在3.00以內。史奈爾的問題在於續航力不足，四壞球數太多，導致他被上壘率高，短期間即使有好表現，打到季末未必能勝過其他更穩定的投手。

響尾蛇投手蓋倫（Zac Gallen）累積11勝5負、自責分率3.36，另外還有勇士投手史崔德（Spencer Strider）11勝3負、自責分率3.73，史崔德還是三振王（199K），兩人與史奈爾目前國聯賽揚獎最熱門人選。

美聯方面仍是洋基投手寇爾（Gerrit Cole）呼聲最高，洋基本季戰績不振，一度遭美媒嘲笑是「只能每5天期盼寇爾出來贏球」。寇爾9勝2負、自責分率2.78都非常優異，他生涯還未拿過賽揚獎，2019年在太空人以微小差距敗給隊友韋蘭德（Justin Verlander）。寇爾今年的競爭者很多，光芒左投麥克拉納漢（Shane McClanahan）、紅襪艾沃迪（Nathan Eovaldi）、藍鳥高斯曼（Kevin Gausman）、太空人瓦德茲（Framber Valdez）都展現了堅強實力。