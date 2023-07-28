波音是美中角力下最大苦主之一，大陸率先在2019年停飛出事的Max737，交付的訂單，大陸也不買單。財信傳媒董事長謝金河表示，波音連四年交付的飛機都輸給勁敵空巴，大陸市場是主因，但大陸未取貨的138架新機，有55架飛機找到新買家，加上財報優於預期，波音股價年漲逾1倍，波音再起，也為台灣3家供應鏈帶來助力。

謝金河在臉書發文指出，26日波音公司公布財報，數字仍虧損5.27億美元，但有26億美元的自由現金流入，比市場預期更好，股價上漲18.68%，27日波音又公告，原本要交給中國的55架飛機，現在找到新買家，波音股價漲到233.09美元，一年來，波音從113.02起漲，漲幅超過一倍。

他提到，波音是美中角力下最大苦主之一，中國率先在2019年3月宣布停飛出事的Max737，交付的訂單，中國也不買單。2022年，波音交付的新機480架，空巴661架，波音連續四年交付的飛機都輸給空巴，最主要原因是中國。

「22年波音只交中國8架，空中巴士100架，到去年10月波音要交貨給中國，但中國未取貨的新機有138架，現在有55架飛機找到新買家，還有85架尚未交付，不過，飛機市場需求強手，波音可能很快找到新買主。」

謝金河表示，航空客機市場是最標準的寡占市場，幾十年來，全世界只有波音、空巴能生產客機，引擎也是寡占市場，單是GE、勞斯萊斯就占七成引擎市場，而全球會做引擎的也只有5家，市場根本沒有新競爭者。中國宣布新的919客機，關鍵零組件沒有一項可以自己做，如果，拿不到引擎等重要零組件，根本飛不起來。

他認為，在地緣政治角力下，波音和空巴也成為政治角力的標靶，法國總統馬克宏到北京發表令人吃驚的談話，多少和空巴訂單有關。波音這四年間，除了地緣政治受害，又加了一個737Max出事，這兩大撞擊，加上疫情，所有最壞的事情都發生在波音身上。這次波音公布財報，可能是苦盡甘來的開始。

波音在台灣有很多連結的供應鏈，像漢翔、駐龍、晟田等都是重要供應商，波音再起，對台灣供應鏈有立竿見影的助力。