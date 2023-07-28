王炳杰捐贈物資給需要幫助的榮民伯伯。（王炳杰提供）

現年61歲的三峽郵局郵務稽核王炳杰，從1991年起，幾乎每天至三峽白雞的台北榮民之家收信、送信，因王炳杰個性憨厚，榮民伯伯都稱他「小老弟」，會趁他送信的空檔，拉著他話家常，打發時間。王炳杰回憶，過去這裡住滿離鄉背井的榮民，隨著時間流逝，有些伯伯早已西去，僅存的伯伯年事也高，如今可說是「人去樓空」。

早年間，隨著政府來台的戰士或曾參與韓戰的軍人，退伍後多數被安置於三峽白雞的台北榮民之家，全盛時期最多有超過1600位榮民，他們來自大江南北，講著南腔北調，各有各的故事。

長年在台北榮家收送郵件的王炳杰說，榮民伯伯們離鄉背井，獨身來台，「當年我的年齡跟他們兒子差不多，所以伯伯喜歡趁我送信的空檔，拉著我聊天。」

王炳杰說，人到了老年，心裡特別孤寂，「所以我會停下腳步，傾聽他們講述家鄉或近況」，陪他們打發無聊的時間，有時也會叮嚀伯伯要注意身體健康。

「我等於是榮民伯伯的忘年之交。」曾有1位81歲行動不便的伯伯，王炳杰心疼他的遭遇，自掏腰包，找來做鐵工的朋友幫伯伯搭建扶手。

後來職務調動，王炳杰較少至台北榮家，還有榮民打聽他的消息。有時因公務須到台北榮家，相識的伯伯會說：「小老弟，你終於來了。」由於長期協助台北榮家郵務、存款，更熱心照料榮民生活起居，台北榮家特別頒贈感謝狀表揚王炳杰。

他說，有些伯伯愛面子、自尊心又強，想資助他們，還會被拒絕，伯伯最大的心願就是「有人可以陪他們聊天」。

王炳杰嘆說，隨著時間流逝，有些伯伯早已西去，僅存的伯伯年事也高，他們一生奉獻給國家，如今孤零零住在榮家，非常不捨他們的遭遇。