2023年PLG新人選秀會，新北國王在首輪第五順位選進畢業自國立台灣藝術大學的蘇培凱，28日也宣佈正式完成簽約，總經理毛加恩認為蘇培凱是今年新秀中被低估的球員，球風上十分適合禁衛軍的體系，期盼能在新賽季能有好表現。

蘇培凱畢業於北投國小，是禁衛軍球員洪志善擔任教練時帶過的球員，兩人也從師徒變成隊友；國中就讀新民國中，畢業後高中決定赴美挑戰，大學時期返台就讀國立台灣藝術大學，大四時的數據雖不亮眼，但接受過美國高中籃球洗禮後，身體對抗以及穩健成熟的解讀能力，讓他能在今年新秀體測及對抗賽中脫穎而出，受到禁衛軍教練團的青睞。

對於成功選進培凱並完成簽約，國王總經理毛加恩表示：「我們覺得培凱是一個可以好好培養的球員，目前禁衛軍陣中有很多資深的球員，培凱有很多的學長可以請教、學習，看見他在球場上的拼勁及態度，期待他在新秀球季就能有好的表現。」