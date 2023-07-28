民進黨客家部主任蔣絜安遭爆台大國發所的碩士論文涉嫌抄襲，論文部分內容甚至與新聞報導內文一模一樣，台灣大學審理後以最速件回函，「蔣絜安之學位論文審定結果為具有抄襲行為且已達情節重大程度，故予以撤銷學位」；蔣絜安表示，「我放棄碩士學位、也主動向賴主席辭去客家事務部主任一職」，並以千字文控訴遭遇。民進黨表示，蔣主任已向賴清德主席請辭客家部主任，賴主席也已准辭。

蔣絜安指出，她在擔任桃園市政府客家事務局局長之前，便致力於拼布藝術創作，並且以台灣意象創作得到國際大獎的肯定，始終期待能使這項藝術創作能有更深的台灣文化底蘊，因此懷抱這份情感與對文化傳承的期待，10年前抽空到中央大學就讀客家學院碩士在職專班。

她說，熟料求學期間便遇到新聞界的前輩薛雲峰，薛以台大老師的身份接近她，藉著課堂後的學術討論知曉她的論文方向。103年有幸被拔擢為桃園市政府客家事務局局長，薛表示自己失業多年，希望能進入市府一起推動客家相關事務與政策，她認為薛的學經歷足堪此任，又同情薛懷才不遇，便舉薦其擔任客家事務局的機要秘書。

她說，孰料任職後，不僅態度不良、行跡惡劣，上班時經常酒氣沖天、遲到早退，她以首長身份多次提醒，薛不僅回之以怒目與惡言，甚至公然批評謾罵長官同仁。她勸導糾正薛時，薛常常私下ＰＵＡ（操控人手段）她，無法獨力完成純學術性的論文，並主動提出願意協助整理資料與文字草擬，同時並表示多年來已藉此行徑遊走官場與學界，薛也藉此與女性朋友交往，協助畢業取得學位，包括現任同居女友。「在我以為我對論文仍掌握主導權的情況下，我們的關係愈形惡劣，他多次反過來恐嚇威脅我，並趁我論文口試即將屆期的急迫性，強迫我接受他的『好意』」。

她說，中央大學的論文主題是關乎她前半生的志業，所有訪談與構想都親力親為，然而薛在學術與客家的包裝下卻藏著情緒勒索與操控女性的狼子野心，在因素行不良被人檢舉遭市府革職後，便將所有怨懟歸咎於她。她這幾年來無一不活在被他脅迫的惡夢中，無論在就任客家事務局局長或是擔任立法委員期間，都活在薛的陰影與威脅之下，能謹守的只有公器不得私相授受的廉能與客家硬頸不屈的氣魄，也拒絕酬庸性的預算編列。這也是她後來再去報考台大國家發展研究所碩士在職專班的原因，期待能有純淨無私的研究環境與充裕的時間，培養獨立研究的專業能力。

她說，公公鍾肇政是我永遠敬佩的長輩及典範，生前對她疼愛有加，翁媳緣份不會因為任何因素而有所改變。公公去世時，她並無一官半職，尚需負擔生活費與子女學費，治喪事宜是由蔡英文總統公開肯定公公是國家文化資產，指示由政府成立治喪委員會，以表彰公公一生對國家社會的貢獻。身為家屬與晚輩，對總統、桃園市政府及社會各界的弔唁與默哀至為感謝，但是對於政治性的不實攻擊，中傷公公清譽，則讓人痛心及遺憾。此等有心人士別具目的之不實爆料及扭曲事實之公然誹謗，我將保留法律追訴權。

她說，今天以沈痛但無悔的心情把所有的事說出來，也對她在強暴脅迫下不當的作為向社會大眾致歉，「我放棄碩士學位、也主動向賴主席辭去客家事務部主任一職」，我不會改變我對客家的初心與對學術的憧憬，但唾棄同黨同志與學術掮客的脅迫與傾軋，包括她的副手、與薛關係匪淺的邱女士。她在學術上犯的錯誤，誠心接受學校與社會大眾的指正，也呼籲台灣社會認真看待這種利用資訊與職位不對等的權勢傾軋，希望每位莘莘學子都能有更好的學術環境與可期待的未來。天佑台灣！