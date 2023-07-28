新北協拍中心今（28）日與世新大學合作舉辦「LED智能攝影棚工作坊」，讓外界一窺全台占地最大的智能攝影棚、體驗媲美好萊塢的最新拍攝技術！新北市副市長劉和然也親身體驗虛擬實境的拍攝模式，並期許致力推動影視產業發展的新北市，未來持續透過公私協力的方式，讓新北市往影視城市目標更邁進一步。

「智能攝影棚工作坊」由橫跨產學界的專業導師帶領大家一窺智能攝影棚秘辛，了解當前如何以LED螢幕替代傳統綠幕的虛擬影視製作模式，過去在好萊塢鉅片中經常可見的穿山越嶺、飛車追逐，甚至是飛簷走壁驚險畫面，不再囿限於實景涉險才能拍攝 ，現在透過智能攝影技術 也能完成精彩刺激、身歷其境的擬真影音效果，跟上現今影視科技技術腳步。

劉和然表示，現今的影視拍攝科技進展快速，國內也有不少劇組開始運用LED虛擬攝影科技，所以新北市這次跟世新大學舉辦智能攝影棚工作坊，也是想讓大家多了解這項新科技，同時期許未來能以公私協力的方式協助影視產業發展，讓新北往影視城市目標邁進。

新聞局長張愛晶表示，很開心這次能與世新大學合作舉辦工作坊，將最新的影視產業拍攝技術帶給大家，不僅是提供給影視團隊，一般民眾與相關科系學子也都有機會一探究竟。新北市一直以打造影視城市為目標，努力在友善協拍服務之外找尋更多協助影視產業的可能，未來也將持續以此繼續前進。