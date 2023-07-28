行政院發言人林子倫今天（28日）表示，農業部長將由行政院農委會主委陳吉仲接任。針對陳吉仲接任農業部長，農業專家「Linbay好油」林裕紘認為，農委會改成農業部會更好嗎？農委會曾發生一堆荒謬的事，所以他根本就沒有恭賀的心情。

「Linbay好油」今(28日)在臉書粉專指出，農委會改成了農業部會更好嗎？還是換湯不換藥呢？農業部成立，陳吉仲當上了第一任的農業部長，他認為，重點不是在能不能做事，而是能不能聽話，能不能好好做好政治服務，做好宣傳。

「Linbay好油」表示，前陣子看到陳吉仲公開出席的活動，是去嘉義參加鳳梨外銷記者會，台灣的牛奶鳳梨外銷也不是什麼特別的事，仔細看一下記者會的合照，原來出口商是台農發，原來是自導自演，沒有新聞曝光，那就自己製造新聞曝光就好。

「Linbay好油」點出，台農發公司董事長洪忠修的老婆是陳吉仲指導的學生，洪忠修104年才升任農糧署的副組長，106年就升到農委會的處長，之後當園區主任，然後留職停薪到台農發，一年的薪水據說有400-500萬，到底是多少還變成商業機密，立法院要調還調不到，說有保密條款。

「Linbay好油」點出，雜糧基金會連Disney+的年費用公務預算申報，有人覺得荒謬？但農委會裡一堆事比這些荒謬多了。而農委會要變成農業部，陳吉仲要當上了農業部長了，他根本就沒有恭賀的心情。