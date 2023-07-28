2023下半年到來，不少人都相當關心自己的運勢，對此塔羅牌老師艾菲爾點名4星座將迎來曙光，擺脫過往一切麻煩事，不僅能遇到真愛，工作上也能獲得突破，同時帶旺財運，人際關係方面更加圓融和諧。

▍第4名、巨蟹座

你是一個很重視家庭和親友的人，下半年會有更多機會和他們相處，增進彼此的感情，你的人際關係也會變得更加和諧，不會有太多的衝突和爭執。情感生活也會有所改善，如果已經有伴侶，彼此之間會更加信任和支持對方；如果還是單身，則會遇到一個讓你心動的人，或者發現身邊已經有一個暗戀你的人，不妨放下過去的傷痛，重新開始一段美好的戀情。

▍第3名、天秤座

你是一個很有品味和鑑賞力的人，下半年會有更多的收入來源，可以享受自己喜歡的東西。財運方面會比上半年好很多，不會有太多的開支和損失，同時也能理智地管理自己的財務，不會被誘惑或欺騙。你也會有一些意外的收穫，比如中獎或者得到別人的贈送。你可以安心地存錢或者投資，為自己的未來打下穩固的基礎。

▍第2名、天蠍座

你是一個很有魅力和深度的人，下半年會遇到一個心靈契合的伴侶，感受到真正的愛情，感情生活也會變得更加甜蜜和激情，不會有太多的猜忌和隱藏。你也學會了坦誠地表達自己的想法和感受，同時理解和尊重對方，另外，你們會有很多共同的興趣和話題，也會有很多浪漫和驚喜的時刻，不妨放下自己的防備和控制，完全投入這段戀情。

▍第1名、金牛座

你是一個很勤奮和實際的人，下半年會有更多的工作機會和挑戰，可以展現自己的能力和價值，並且得到上司和同事的肯定及讚賞，不會有太多的壓力和困難。你可以穩步地提升自己的職位和收入，也能夠平衡好自己的工作和生活。同時你也會有一些新的想法和創意，讓你可以開拓自己的事業版圖。