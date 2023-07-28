有些人聽到秘密後，總是守不住，下一秒就想跟別人分享，而有的人口風最緊，也不喜歡嚼舌根。《搜狐網》近日分享4個嘴巴最嚴的星座，他們能將秘密帶進棺材，永遠不跟別人說，也不喜歡到處聊是非。

▎巨蟹座

巨蟹座不喜歡講別人壞話，就算在背後議論，也都抱持較公正的態度，主要是對事不對人，有自己的底線，很少無緣無故去詆毀一個人，由於脾氣好，也不太會對人進行言語攻擊，雖然吵架時比較吃虧，但他們並不在乎，就算聽到秘密或是有人在嚼舌根，大多選擇聽了就忘，也不會到處跟別人討論。

▎金牛座

金牛座個性忠厚老實，看起來不愛講話，但善於觀察，總能注意到別人看不到的細節，而且通常都放在心裡，不會到處跟別人說，也不喜歡批判一個人，雖然經常以自己的角度去做評價，但並不會講出來與人討論，此外在說話方面很有分寸，知道哪些話該說，哪些話不該說，這也是他們容易成功的關鍵。

▎水瓶座

水瓶座性格溫和，又懂得分寸，雖然並非口風最緊的星座，但最難被人套出話，和金牛座一樣善於觀察，而且分析能力強，能透過細節看出事情的原貌，就算知道真相了，也不會和別人討論，而是放在心裡，從不在背後議論是非，認為這是一種浪費時間的行為，所以多半選擇裝傻。

▎雙魚座

雙魚座非常精明，但個性有些優柔寡斷，有時給人沒主見的感覺，不過識人能力強，總是能透過聊天與互動，看出一個人性格，此外做事光明磊落，有事就當面說清楚，不喜歡在背後議論，認為直來直往比較省事，也不愛記仇又很仗義，面對事情時說話懂分寸，即使有機會吐槽，也相當謹慎，不屑用詆毀別人的方式抬高自己。