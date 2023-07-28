國民黨立委參選人、新北市議員林金結因與鴻海集團創辦人郭台銘到土城順聖宮一同參香，現場發送挺郭扇子，遭國民黨新北市黨部認定林違反黨紀，給予嚴厲口頭警告。立委參選人、新北市議員葉元之透露，侯辦跟小雞的連接比較疏遠、幾乎沒有聯繫，舉辦造勢也沒有找在地議員出席，據他所知，侯辦連請立委參選人吃飯都沒有。

媒體報導指出，林金結是挺侯大將，從徵召前到徵召後都一路力挺侯友宜，但金溥聰入主侯競辦擔任執行長後，打造金小刀團隊，讓原本的侯市府團隊被邊緣化，侯友宜也跟市府團隊及地方議員漸行漸遠，讓葉元之、林金結感到心寒、心涼。

葉元之今在直播節目《誰來早餐》表示，林金結的行為讓侯辦非常不爽，但到底是誰不爽也不一定，因為侯辦執行長雖是金溥聰，但實際上侯辦還是很複雜的組成。而黨主席朱立倫昨被問到此事時說會先規勸、規勸不成再動黨紀，但非常神奇，當天下午新北市黨部就直接說要開考紀會，這也是國民黨第一次因為這種事情開考紀會。

對於媒體稱金溥聰進入侯辦後，沒有跟小雞聯絡，把人排除在外，讓小雞心寒。葉元之也解釋，這個說法並不精準，「金溥聰在進入侯辦之後，有來找過我1次，金溥聰是唯一連絡我的人」，不是都被排除在外，但侯辦跟小雞的連接好像比較疏遠。

但葉元之也坦言，侯辦幾乎都沒有跟小雞有聯繫，據他所知，到現在侯辦都沒有請立委參選人吃飯；上週侯友宜到板橋舉辦嘉義同鄉會，也沒有通知在地的議員到場，當天雖有兩三個人到場，但事後其中一個人也抱怨說，「當天早上才收到嘉義同鄉會的人通知」，也不是接到侯辦的邀請。

葉元之直言，「侯辦不希望立委候選人參加侯友宜的活動，這不是很奇怪嗎？我們也想去啊，在台上讓侯友宜把我們介紹給民眾，展現出團結的氣氛」 。

同台的媒體人謝寒冰也嗆說，侯友宜競辦只想自己打自己的，完全不想跟立委參選人接觸，「你確定你是母雞嗎？還是你是個鴨子？」