選秀節目《未來少女》將於明（29日）正式開播，節目中一組名為「幻藍小熊」平均18歲的全新女團，搶先於上周末在台中的「反詐欺反毒反霸凌創意舞蹈比賽- KINGDOM OF STREET」活動搶先快閃登台，成功吸引眾人目光，流暢且充滿架勢的初舞台令人驚艷。

由韓籍明星導師于傳勇、金智湖所率領的天空娛樂女團「幻藍小熊」，平均只有18歲，團體共有9名來自各地的成員，包括XXIN（心茗）、容容、BIDO、許媛媛、毓、Nico、Vicky，特別是也有來自日本混血的采甄以及韓籍的Ayeon。

「幻藍小熊」上周末參加在台中的「反詐欺反毒反霸凌創意舞蹈比賽- KINGDOM OF STREET」，女孩們在正式登場前更緊張多次排練。除了聚集在排練室，更有成員先在家不停對著鏡子演練，直呼實在太緊張，腦中更想過各式突發狀況，例如忘詞、走錯位等，開玩笑說簡直快做惡夢了。

所幸首次的表演大成功，更為她們在節目播出前圈了不少粉絲，笑說：「經過節目跟私下的排練，我們發現彼此的默契很夠，都有在舞台上呈現更有魅力的自己，也更有信心了。」更表示：「稍早才知道這次活動湧入了上萬人次，第一次舞台就挑戰萬人規格，真的太緊張了，心臟差點要跳出來！」