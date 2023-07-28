北市消防局透過設置防災體驗專區，邀民眾體驗「溺境求生」。（圖／北市消防局提供）

強化民眾防火防災觀念，並提升市民防災應變能力，台北市消防局與臺北市商業處於今28日16時至19時在北投區七星公園，結合「北投夏日魔法節」活動，共同辦理「北投區社區防災園遊會」。

北市消防局透過設置防災體驗專區，邀民眾體驗「煙霧迷宮」。（圖／北市消防局提供）

本次活動融合魔法節的神祕與奇幻元素，並透過設置防災體驗專區，包含「煙霧迷宮」、「CPR體驗」、「溺境求生」；住宅防火安全專區，包含「住宅用火災警報器」、「用火安全」、「用電安全」等防災宣導攤位，另外還有「防火宣導車」及「地震體驗車」，讓民眾可動態體驗滅火器操作及七級地震的震撼，學習防火防災知識與技能，保護居家安全。

消防局統計111年共發生1552件火災，原因以爐火烹調617件（占39.8%）居首位，電氣因素497件（占32.0%）次之。消防局呼籲民眾，隨著今年氣溫屢創新高，民眾於室內使用冷氣等電器設備頻繁，使用電氣設備時請遵守「5不1沒有」原則：用電不超過負載、電線不綑綁折損、電源插座不長插、插頭不潮濕汙損、周圍不放可燃物、沒有安全標章產品不買不用；另在烹煮食物時請保持「人離火熄」的習慣，以維護居家安全。