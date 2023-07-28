寇乃馨擔任飛行評審。（三立提供）

三立都會台大型明星辯論實境節目《全明星辯論會》賽事進到了中後期，經過上週賽制的強化與升級之後，本周又要迎來第三次的辯手淘汰賽並選出當集MVP。每集表現優異並獲得評審及觀眾讚賞的賀瓏，在自由辯論中，他發揮機關槍式攻擊想讓對手無從辨別，但他卻使用了藝人辛龍和劉真作為辯論的例子，被評審長陶晶瑩勸說：「你已經夠強了，但還是要保留一點溫暖 ! 」

這次邀請「活動女王」寇乃馨擔任飛行評審，喜歡辯論的寇乃馨在節目上爆料，表達自己對這個節目非常有興趣，當初還向製作人毛遂自薦想要來節目當辯論手。本周辯題「你最好的兩個朋友在一起，有天你發現其中一個人外遇，要不要告訴另一個人？」黑隊隊長黃豪平決定以主播報新聞方式，來詮釋這次的辯論題目，但是阿喜辯後竟被葉天倫評審狠批：「不知道妳定位在哪，論點很普通，我完全記不得！」

寇乃馨個人認為每個人都不應該介入別人的人生，她對吳怡霈的印象最深刻，覺得她的觀點最高級，寇乃馨也希望辯手們可以講重點，要用清楚明瞭的情感去堆疊，而這次表現失利的阿喜也要被陷入淘汰危機。