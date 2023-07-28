嘉義仁義潭、蘭潭水庫目前總蓄水量約3217萬噸，已達94.57％，較去年同期90.87％，約3097萬噸增加120萬噸，自來水第五區管理處已預留水庫防汛水位，以因應颱風可能帶來的豪大雨，並表示這波降雨後，水庫預期可近滿庫，水情審慎樂觀。

台水第五區管理處表示，因應杜蘇芮颱風，水公司已先行將各清、配水池蓄滿及做好相關整備措施，迄今雲嘉地區供水皆正常，請民眾放心，惟水利署目前仍尚未發布變更水情燈號，嘉義目前仍為減壓供水的黃燈。