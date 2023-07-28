高雄市今天籠罩在杜蘇芮颱風威脅中，下午4點多傳出六龜區新威大橋下出現一名男性死者，警方調查後，確認死者是住在寶來地區的80歲曾姓長者，家屬已到場確認身分，據悉，曾姓長輩今天凌晨和家人爭吵後負氣離家，家屬凌晨3點多急忙到派出所通報協尋，未料找到竟是冰冷的屍體。

據了解，死者是住在六龜寶來中正路的80歲曾姓長輩，今天凌晨曾姓老人和同住的家人因故發生爭吵，一氣之下就外出，家人擔心輕微失智的父親在颱風夜會走失，緊急趕到寶來派出所報案，希望警方協助尋找父親。

今天下午六龜區新威大橋下出現一名男性死者，警方根據死者特徵通知凌晨報案的家屬指認，確認就是走失的曾姓老人。

警方根據監視器畫面，發現曾姓長者最後出現的蹤影是在寶來大橋，由於當時並無暴風雨，警方初步研判曾姓長者是輕生，因為今天受大雨影響，屍體被沖落新威大橋下，不過真正死因，警方表示仍須進一步確認釐清。

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