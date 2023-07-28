＃Me Too運動席捲全球，為防止不幸事件再度發生，新北市家防中心與財團法人法律扶助基金會新北分會28日下午，邀請法官、檢察官、法扶律師及社工觀賞電影《她有話要說》，並交流討論被害人的保護議題。

電影《她有話要說》描述，紐約時報2位調查記者追查好萊塢大佬眾多性侵與性騷擾事件，以及職場霸凌的經過，被害者在初期礙於對方的權勢和威嚇，而不敢吭聲，經過2位記者鍥而不捨的努力，最後成功將加害者的罪行公諸於世，讓加害人啷噹入獄。

法扶新北分會會長徐偉群表示，台灣受＃Me Too運動影響，促成立法院修正性平3法，希望未來在各個領域或職場，能真正做到保護當事人。法扶成立至今已邁入第19年，使許多需要幫助的人獲得正義伸張。

新北市社會局副局長吳淑芳指出，感謝法扶新北分會及所有網絡單位的合作，尤其法扶義務律師，常免費為被害人諮詢、出庭、發聲，捍衛被害人的權益。性平3法經過近3個月來輿論的關切，政府和國會聯手修正，希望能與時俱進，更符合社會所需和期待。

新北市家防中心會持續提供被害人所需的法律、醫療、諮商等專業資源，如有任何需求，歡迎撥打免付費諮詢專線0800-000785，或113全國保護專線。

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