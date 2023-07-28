韓國音樂劇《三劍客》的舞台震撼場面，8月18至20日將在台中歌劇院震撼登場。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

韓國音樂劇《三劍客》的舞台震撼場面，8月18至20日將在台中歌劇院震撼登場。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

台中國家歌劇院引進韓國超人氣音樂劇《三劍客》，與高雄衛武營的韋伯歌劇《魔彈射手》攜手推出「雙館齊唱」8折套票。歌劇院藝術總監邱瑗今天在宣告會表示，改編大仲馬小說的《三劍客》與韋伯歌劇《魔彈射手》，都是以17世紀為故事背景、擁有以愛之名的浪漫情懷，與中南部樂迷抓住暑假夏日假期。

《三劍客》改編法國文豪大仲馬小說，展現巴黎風情及年輕人追求愛國正義的熱血情懷，有震撼人心的擊劍決鬥場面、浪漫愛情故事及華麗大型歌舞場景，並因為韓國流行音樂偶像參與演出，而成為粉絲追星朝聖的「大型見面會」。

邱瑗表示，《三劍客》將於8月18至20日在台中歌劇院演出，是逾百人規格的音樂劇大製作，將展現台灣首見的舞台鬥劍震撼場面，將由韓團DKZ男歌手珉奎與前NU'EST歌手REN以雙卡司詮釋主角「達太安」，兩人在劇中挑戰演唱、擊劍及舞蹈，極具看頭。

邱瑗指出，此劇自2009年首演以來，在韓、日已演出超過600場，今年9月將在韓國首爾重製上演，台中國家歌劇院搶先邀請來台演出，成為全台獨家、搶先欣賞最新的卡司與製作。尤其至今在第一幕結束唱出的「我為人人，人人為我」，仍是耳熟能詳的名曲，令人印象深刻。

衛武營藝術總監簡文彬則表示，衛武營與台北市立交響樂團，與奧地利茵斯布魯克劇院跨國聯手共製的《魔彈射手》，將在9月8日至10日登場，是衛武營推動國際共製歌劇以來，首次取得國外歌劇授權在台灣重製。

簡文彬說，《魔彈射手》劇情取材自德國鬼故事集，韋伯以精彩的管絃樂配器搭配充滿戲劇與音色變化的詠嘆調，於「狼谷」一景更是打造出前所未見的陰森氣氛，引領觀眾身歷其境。此次演出選用作曲大師白遼士的演唱版本，在部分對白部分改用宣敘調呈現，製作更具歌唱特色。