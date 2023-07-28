陽明交大邀請新竹女中成為附屬高中，引發竹女校友反彈，更發起連署拒絕併校。2所學校今發聯合聲明，說明本案尚在初步討論階段，評估各項合作的可能性，並對資訊不完整使校友們焦慮不安道歉，強調後續會盡力做到具有「竹女代表性」的結果，而非「黑箱不透明作業」。

2校聯合聲明指出，現階段讓外界得知尚在研議的合作構想，實屬兩校意料之外，也針對資訊不完整使校友們產生焦慮與不安道歉，並說明工作小組成員包含校友代表、學生代表與家長會代表，未來合作討論會包含更多校友代表與家長會代表的意見。

聲明中也說明，2校將先就3大項目合作，首先是「提升竹女的資訊基礎建設、兩校硬體資源共用」，陽明交大可提供改善資訊基礎建設的軟硬體，提升竹女為智慧的綠色校園、安全校園。此外，陽明交大的硬體設施，如圖書館、實驗室、藝文展演空間等，也計畫與竹女學生共用。

第2則是辦理國際交流與推薦等活動，陽明交大非常樂意積極輔導有意至國外遊學或深造的竹女同學，推薦至國外的姊妹校短期就讀。

第3是強化陽明交大系所師資、學生和竹女交流互動，針對理組學生，由陽明交大醫、工、資、電等學院師資一起投入，並導入陽明交大在園區校友與產業的資源；而文組學生，陽明交大也有外文、人社、傳科、應用藝術研究所等資源，兩校也希望消弭文理組的傳統分野。

聲明指出，上述3項重點計畫是初步討論結果，期待外界提供意見，針對改隸案也感謝各界關心與建議，後續也一定會尊重、珍惜、並發揚竹女百年光榮和校友情感。

聲明指出，改隸應基於雙方長期合作後水道渠成的結果，並非浪費資源、倉促的結合，不僅要創造新典範，也要以新典範作為平台的出發點，向外永續擴散，使鄰近高中職獲益，促進大新竹的教育機會均優。

聲明最後也指出，竹女與陽明交大的緊密合作，為兩校師生擴大機會和資源，同時也增益師生善盡社會責任的永續能量，這是2校的初心，也請社會各界繼續給予建議指教。