高雄水情完全恢復正常！杜蘇芮颱風中心連兩天在台灣海峽南部海面，為高雄以南的水庫集水區帶來全面性降雨，高屏溪流量曾高達每秒2800立方公尺，旱災經濟部災害緊急應變小組宣布，下周一(31日)起高雄地區水情燈號從提醒綠燈，轉為正常藍燈，完全恢復正常。

不過全台唯二「夜間減壓限水」黃燈的嘉義及台南，並未受惠颱風降雨太多。這次燈號不調降，晚上11點至隔日5時仍持續減壓供水。水利署表示，考量嘉義地區尚需要調度雲林及臺南系統水源支援供水，加上目前曾文加烏山頭水庫蓄水率尚僅2成5，考量今年二期稻作第1到2組可否恢復供灌，以及明年一期稻作灌溉需要，所以燈號維持不變。

根據該署至今日下午統計，杜蘇芮預計為全國水庫帶來9558萬噸入流量，水利署認為是「差強人意」。個別來看，以高雄牡丹水庫收穫2350萬噸最豐，其他德基、日月潭(含霧社)也不錯，原本少的可憐的曾文(含烏山頭)水庫終於累計有1250萬噸，算是有些進帳。

經濟部表示，高屏堰流量26日8點只有每秒21立方公尺，至28日8時上升至2800立方公尺，川流水量豐沛，且各項備援措施完備，所以讓高雄水情燈號回復正常。