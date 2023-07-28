洛杉磯時報（Los Angeles Times）報導，有「電視奧斯卡」之稱的艾美獎（Emmy Awards）頒獎典禮原訂9月舉行，但由於好萊塢罷工，典禮可能會延遲到明年1月。

娛樂業界雜誌「綜藝」（Variety）報導，「參展商、製片人和其他參與活動的人」已被告知活動延期，只是尚未正式宣布。

有消息來源告訴法新社，典禮延期的日期尚未確定。

這是63年來好萊塢首見如此大規模罷工，演員和編劇皆加入罷工行列。

若是艾美獎頒獎典禮舉行時罷工仍持續，許多明星將無法參加，這將對電視收視率造成災難性的影響。

編劇也將不被允許為主持人和頒獎人的獨白和笑話撰稿。

根據報導，負責轉播今年艾美獎頒獎典禮的福斯廣播公司（Fox）正推動將典禮推遲至1月，以便有更長的時間解決罷工。

然而，負責票選事務和舉辦艾美獎的美國國家電視藝術與科學院（Television Academy）較傾向於短暫延期，因為艾美獎典禮若在1月舉辦，將恰逢好萊塢熱鬧的電影獎季節。

目前福斯廣播公司和美國國家電視藝術與科學院皆無回應。

艾美獎上一次延期是在2001年，當年由於發生911恐怖攻擊事件導致頒獎典禮延期。

好萊塢的罷工基本上使得美國所有的電影和電視製作都停擺，只有一些實境秀和遊戲節目等例外。

美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會（SAG-AFTRA）及美國劇作家協會（WGA）成員，皆被禁止宣傳他們的電影以及影集。

這些工會罷工的主要訴求為串流時代收入減少，以及人工智慧（AI）對工會會員的職業生涯及生計造成威脅。

製片公司和美國演員工會的談判本月稍早破裂，幾個小時後，第75屆艾美獎提名名單就公布。

「最後生還者」（The Last of Us）成為第一部獲得艾美獎重要提名的動作冒險電玩改編劇集，獲得24項提名；而諷刺影集「白蓮花大飯店」（The White Lotus）獲得23項提名。（實習編譯：顏愉容/核稿：林治平）1120728