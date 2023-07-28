英國一名八旬寡婦2021年搭乘雙層巴士時遭後門卡住、慘遭拖行長達45分鐘，雙腿重傷截肢，人生從彩色變黑白。駕駛供稱，老嫗前次搭車未刷卡付車資，所以不讓她上車。駕駛周三（26日）遭法院判刑27個月，不少民眾覺得量刑太輕，慨嘆社會對老人不夠友善。

綜合英國廣播公司、《每日郵報》報導，住在英格蘭東北部北泰因賽德（North Tyneside）沃爾森德市（Wallsend）患失智症的老嫗史考特（Joan Scott），2021年9月19日傍晚6時左右在住家附近等車，當時82歲。客運業者「東北行」（Go North East）公司一輛雙層巴士靠站，一名乘客下車後，史考特拄著拐杖準備從後門上車，她把枴杖放進車門之間的那一刻，駕駛克利夫（Scott Cliff）竟關了車門逕自前行。

慘的是，拐杖細繩繞在老嫗手腕上，後門卡住拐杖，史考特吊在門外車輪旁無法脫身，遭拖行長達45分鐘，雙腿重傷，其中一條腿當場截肢，另一條腿送醫急救後也沒能救回。

紐卡索（Newcastle）法院周三宣判，現年49歲的巴士駕駛克利夫因危險駕駛致人重傷，須服刑27個月。在宣判之前，克利夫已接受監禁2年又3個月。

檢方陳述，克利夫向警方供稱自己不想讓史考特上車，因為他認出史考特前1周搭車時既未出示長者乘車證也拒絕支付車資，「他說，當時他心想『我不會讓她上車的，她來這套好幾次了』」。

檢方說，卡在車門中央區域的拐杖可能不夠粗，因而未能觸發車門安全功能運作，這項功能作動時車門無法關閉。監視器畫面顯示，史考特就此被迫遭巴士拖行，車輛離站後，她跌落車門外並遭後輪困住。檢方認為，克利夫在後門完全關閉前未觀察車門周邊狀況，倘若他多加留意，就會看到史考特站的位置距離後門很近、拐杖正要放上車門台階。

長者外出搭乘大眾運具，即使拿著拐杖也不能掉以輕心。（示意圖／Shutterstock）
長者外出搭乘大眾運具，即使拿著拐杖也不能掉以輕心。（示意圖／Shutterstock）

同車乘客作證，史考特在巴士站時正準備搭車，她的手抓住車門，這景象讓巴士駕駛必定看得到她；接著乘客就看到她失去平衡朝路面倒去。

克利夫的辯護律師主張，案發時並無任何警示讓駕駛得知史考特的拐杖卡住，克利夫並不知道發生什麼狀況，當他發現不對勁時就趕緊停車；至於克利夫當時何以決定不讓史考特上車，「讓人無法理解」，然而檢查乘車證也是他的職責。律師強調，克利夫擔任巴士駕駛6年，紀錄良好，沒有案底，「當時無從得知」老嫗拐杖遭車門卡住；克利夫對此懊悔自責。

法官托馬斯（Roger Thomas）對克利夫說：「車門開著，你看到她走向車門準備上車，那一刻你明知她正要上車，卻當著她的面關了車門，這行徑實在太過極端。」法官指出，克利夫踩油門讓巴士前行時目視前方，這讓人覺得他「不想回頭看看那個想要上車的老婦人」。

史考特的兒子表示，就因為一個人的行為，害他母親身受重傷；巴士駕駛的職務是要「幫助、保護體弱者安全乘車」，但克利夫「並未如此對待我的母親，令我心痛至極，他毀了我的家庭，我希望這起可怕的事故能對所有車輛的駕駛人產生警惕作用，銘記在心」。史考特的孫輩說，駕駛甚至沒給祖母機會出示乘車證，如今83歲的祖母常揉著殘肢落淚，與以前樂天的模樣判若兩人。

文章來源：Grandma refused bus ride suffered horror injuries
文章來源：Dementia-stricken great-grandmother, 82, lost both legs when bus driver refused to let her on because she forgot her pass the week before and drove off with her walking stick that was strapped to her wrist stuck in his doors
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