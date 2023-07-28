英國一名八旬寡婦2021年搭乘雙層巴士時遭後門卡住、慘遭拖行長達45分鐘，雙腿重傷截肢，人生從彩色變黑白。駕駛供稱，老嫗前次搭車未刷卡付車資，所以不讓她上車。駕駛周三（26日）遭法院判刑27個月，不少民眾覺得量刑太輕，慨嘆社會對老人不夠友善。

綜合英國廣播公司、《每日郵報》報導，住在英格蘭東北部北泰因賽德（North Tyneside）沃爾森德市（Wallsend）患失智症的老嫗史考特（Joan Scott），2021年9月19日傍晚6時左右在住家附近等車，當時82歲。客運業者「東北行」（Go North East）公司一輛雙層巴士靠站，一名乘客下車後，史考特拄著拐杖準備從後門上車，她把枴杖放進車門之間的那一刻，駕駛克利夫（Scott Cliff）竟關了車門逕自前行。

慘的是，拐杖細繩繞在老嫗手腕上，後門卡住拐杖，史考特吊在門外車輪旁無法脫身，遭拖行長達45分鐘，雙腿重傷，其中一條腿當場截肢，另一條腿送醫急救後也沒能救回。

#7NEWS: Bus driver jailed after grandma loses both legs in frightening incident https://t.co/tUeOs2rd3t — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) July 28, 2023

紐卡索（Newcastle）法院周三宣判，現年49歲的巴士駕駛克利夫因危險駕駛致人重傷，須服刑27個月。在宣判之前，克利夫已接受監禁2年又3個月。

檢方陳述，克利夫向警方供稱自己不想讓史考特上車，因為他認出史考特前1周搭車時既未出示長者乘車證也拒絕支付車資，「他說，當時他心想『我不會讓她上車的，她來這套好幾次了』」。

檢方說，卡在車門中央區域的拐杖可能不夠粗，因而未能觸發車門安全功能運作，這項功能作動時車門無法關閉。監視器畫面顯示，史考特就此被迫遭巴士拖行，車輛離站後，她跌落車門外並遭後輪困住。檢方認為，克利夫在後門完全關閉前未觀察車門周邊狀況，倘若他多加留意，就會看到史考特站的位置距離後門很近、拐杖正要放上車門台階。

長者外出搭乘大眾運具，即使拿著拐杖也不能掉以輕心。（示意圖／Shutterstock）

同車乘客作證，史考特在巴士站時正準備搭車，她的手抓住車門，這景象讓巴士駕駛必定看得到她；接著乘客就看到她失去平衡朝路面倒去。

克利夫的辯護律師主張，案發時並無任何警示讓駕駛得知史考特的拐杖卡住，克利夫並不知道發生什麼狀況，當他發現不對勁時就趕緊停車；至於克利夫當時何以決定不讓史考特上車，「讓人無法理解」，然而檢查乘車證也是他的職責。律師強調，克利夫擔任巴士駕駛6年，紀錄良好，沒有案底，「當時無從得知」老嫗拐杖遭車門卡住；克利夫對此懊悔自責。

法官托馬斯（Roger Thomas）對克利夫說：「車門開著，你看到她走向車門準備上車，那一刻你明知她正要上車，卻當著她的面關了車門，這行徑實在太過極端。」法官指出，克利夫踩油門讓巴士前行時目視前方，這讓人覺得他「不想回頭看看那個想要上車的老婦人」。

史考特的兒子表示，就因為一個人的行為，害他母親身受重傷；巴士駕駛的職務是要「幫助、保護體弱者安全乘車」，但克利夫「並未如此對待我的母親，令我心痛至極，他毀了我的家庭，我希望這起可怕的事故能對所有車輛的駕駛人產生警惕作用，銘記在心」。史考特的孫輩說，駕駛甚至沒給祖母機會出示乘車證，如今83歲的祖母常揉著殘肢落淚，與以前樂天的模樣判若兩人。