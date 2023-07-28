南投縣長許淑華到信義鄉同富村等辦公室與民眾面對面座談聽取改善建議。南投縣政府提供

杜蘇芮颱風剛走，卡努颱風接著來，預防颱風入侵危及山區縣民安全，南投縣長許淑華今天在縣府原民局長史強的陪同下，前往信義鄉內會勘農路、排水溝渠及擋土牆等14件改善工程，並在明德村長辦公處、羅娜鄉原住民文化館及神木社區活動中心民眾面對面會談，聽取村里辦公室簡報，當場核撥總工程經費約1214萬元工程改善經費，希望保障山區縣民生命財產安全。

許淑華今天深入信義鄉勘查農路排水等工程，她說，信義鄉幅員廣大，是南投縣重要農業產區，遍布山區的產業道路與農路、排水溝渠的暢通，都與民眾的生活息息相關，也是縣民最重要的基層設施，「只要民眾有需求，縣府定會全力做改善，讓在地居民生活更便利，農產運輸更通暢，讓大家吃到信義鄉優質的高山蔬果。」

縣府團隊首先前往明德村吳瑞龍村長辦公處了解村內排水溝、擋土牆及產業道路等3件改善工程，都因年久失修造成邊坡崩塌及路面破損，許淑華在聽取當地縣議員陳淑惠及在地民眾發言後表示，經初步會勘認為道路破損等問題確實會影響到當地民眾的交通安全及農產運輸，將責由原民局統籌發包改善。

許淑華接著前往羅娜鄉的原住民文化館，聽取村長伍福明與村民提案，包括位於羅娜重劃區內信義段的農水路改善工程、望美村的倉農用水改善的鑿井工程、卡布里村第1鄰的巷道擋土牆改善工程，都因年久失修，遇大雨就會淹水，所以希望縣府核撥經費予以改善，許淑華也當場予以簽核，同意施作改善。

另同富村桐林國小旁的太平巷路口常因積水，造成附近住戶及學童上下學進出不便，加上沿線部分路段駁坎崩落，恐造成民眾往來交通受阻，許淑華也在現場聽取民眾意見及原民局簡報後，責由原民局予以發包總長約60公尺的道路改善工程。

最後許淑華等人前往神木社區活動中心，聽取包括神木段292地號擋土牆及路面改善、國軍產業道農路改善、松山農路改善、新興溪護岸改善，及神木社區活動中心廁所修繕等5件改善工程，許淑華聽取簡報與民眾意見後也當場簽核，責由縣府工務處、農業處等單位盡速設計發包改善。