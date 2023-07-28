桃園1名30多歲陳姓女子，平時身體健康、沒有抽菸也沒有慢性病史。因突然出現眼睛偏斜、無法說話、右側顏面麻痺及右側肢體無力送至急診，經腦部電腦斷層及神經學檢查後，診斷為左側中大腦動脈梗塞性中風。發現她罹患罕見毛毛樣血管病變，醫師也呼籲若有類似症狀盡快就醫，以獲得疾病控制。

衛生福利部桃園醫院神經內科醫師邱詡懷表示，陳女因為有即時於黃金3小時內送至急診，成功接受靜脈注射血栓溶解劑，獲得即時的治療，目前仍在復健當中。由於陳女十分年輕，於住院時間同時也接受年輕性中風相關檢查，而其中在血管攝影及腦部核磁共振（MRI）中發現她罹患了罕見的毛毛樣血管病變。

邱詡懷說，毛毛樣血管病變為一種腦部血管異常，因為近端的腦部大型或中型血管狹窄，因此在腦部出現小血管代償性生長，成一團而形成煙霧狀俗稱「煙霧病」。患者會出現反覆性小中風、出血性中風、感覺運動神經麻痺或反覆性頭痛。好發年齡為15歲以下兒童或30至40歲之間成年人，特別好發於亞洲人。原因有些與先天遺傳基因有關，有些與後天自體免疫疾病、甲狀腺疾病、血管炎等等有關。

邱詡懷提醒，如果有相關疾病務必及時就醫、如發生中風盡快於黃金3小時間送至急診接受治療、而於恢復期也務必持續接受復健與神經內科評估，以獲得最佳的疾病控制。