藝人朴炯植為韓團「帝國之子ZE:A」出身，擁有俊朗臉蛋跟高挑身材，近年轉型當演員，演出過《繼承者們》、《大力女子都奉順》，並深受精品廠商青睞。昨(27)日朴炯植受邀出席香奈兒活動，進行到媒體拍照環節，卻不願比出臉頰愛心手勢，而遭點名耍大牌，還被韓媒轟「宋慧喬跟全智賢都不會這樣。」對此，朴炯植也回應當時狀況。

香奈兒方27日晚間請到11位藝人出席活動，輪到朴炯植拍照時，他以黑色V領Tee跟寬鬆黑長褲現身，一站定位，接連比出雙手插口袋、揮手等姿勢，後來在場媒體要求比出臉頰愛心手勢，朴炯植置若罔聞，拍完照向所有媒體道謝，抿了一下嘴便轉身離去。

朴炯植事後向媒體解釋：「因為我事先沒接到通知」，但韓媒無法接受，寫了篇報導表示對粉絲來說，無論偶像有沒有擺姿勢，都如同禮物珍貴，並表示自己並非粉絲，對同場的11位藝人皆要求比臉頰愛心，同時提到先前宋慧喬跟全智賢出席活動，也沒告知比愛心，兩人也爽快答應要求，不解表示：「這種事是需要事先傳達的嗎？」

事實上，同場的李帝勳、金玉貞、韓孝周、李宰旭、張允柱、元志安、韓藝璃均比出愛心手勢，金高銀、朴敘俊以及申詩雅則同樣沒比愛心手勢，唯獨朴炯植讓人不快，對此，韓媒分析是他給媒體的說法不夠得體，將責任推給媒體，更要他回想13年前當偶像時面對媒體的謙卑態度。