37歲女星康茵茵過去是超夯節目《大學生了沒》班底，舞蹈科班出身的她經常在節目上展現超強舞技，近年更是活躍於各大綜藝。康茵茵日前在《同學來了》分享去健身房的糗事，以為自己迷倒許多男路人，最後才發現是穿錯健身衣，私密處疑似走光，讓她感嘆可能都被看光了。
康茵茵出了名熱愛跳舞和健身，近期她在《同學來了》聊到去健身房的慘痛經驗；康茵茵坦言以前喜歡穿「好看」的服裝去健身房，有一次選了一件胸前深V領的健身衣，當天做有氧運動時回頭率特別高，甚至連健身教練都會多看她幾眼。
沒想到在康茵茵匪夷所思時，她低頭驚見健身衣疑似在運動過程中滑落變形，已經到了胸部重點部位邊際；對此，康茵茵不禁懷疑在做動作時，「有不該跑出來的東西跑出來」，可能已經被在場的人看光光。最後她還用自身經驗呼籲，大家要挑好好選擇去健身的運動內衣。
康茵茵在《大學生了沒》收官後，舞蹈科班出身的她，擅長芭蕾、現代、街舞、拉丁等多舞種，還與夏語心、舒子晨組成「犯規小姐」，3人曾多次在各大綜藝表演，獲得好評；近年康茵茵還挑戰戲劇領域，又負責演唱主演作品主題曲，一度身分轉換成演員兼唱跳歌手。
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