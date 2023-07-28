位於新竹縣寶山鄉的台積公司全球研發中心28日舉辦啟用典禮，新竹縣長楊文科受邀出席，見證台積電的新里程碑。楊文科表示，寶山1期、2期的快速開發，見證中央與地方聯手的最佳典範，也期許台積電持續深耕台灣、放眼世界、布局全球。

楊文科表示，台積公司全球研發中心的啟用是深耕台灣、放眼世界、布局全球的目標，也呼應蔡英文總統壯大台灣的方向。楊文科認為，台積電不只在科技領域創造新紀元，對地方發展也做了很大的貢獻，例如最近公布的全國家庭所得，在全台368個鄉鎮市中，寶山鄉躍居第6名、竹北市維持第1名。

寶山1期、2期的開發十分快速，楊文科表示，過去都強調中部科學園區僅花了10個月又4天，不過寶山1、2期從土地徵收到發布可以動工的時間，僅用了8個月，這證明中央跟地方聯手合作的效率，也是中央攜手地方最佳典範。

台積電為了先進製程研發在寶山開發案占地約18.7公頃，是屬於國家重大建設計畫，由縣府於發動實施都市計畫個案變更案，2019年8月29日主要計畫發布實施，同年12月18日細部計畫發佈實施，科管局依據都市計畫內容規定，辦理開發後租給台積電。