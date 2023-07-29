路透社報導，超微技術長佩珀馬斯特（Mark Papermaster）今天在印度總理莫迪（Narendra Modi）家鄉古茶拉底省（Gujarat）舉行的年度半導體會議上宣布這一消息。這場會議中的其他講者包括鴻海董事長劉揚偉和美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）。

儘管進場時間較晚，但莫迪政府一直試圖吸引資金進駐印度新興晶片產業，將印度打造成晶片製造中心。

超微表示，將於今年年底在班加羅爾（Bengaluru）開設新的設計中心園區，並在5年內創造3000個新的工程師職缺。

佩珀馬斯特說：「在提供高性能及合適的解決方案支持全球超微客戶方面，我們的印度團隊將持續發揮關鍵作用。」

占地50萬平方英尺的新園區啟用後，超微在印度的辦公據點將增至10個。目前超微在印度有超過6500名員工。

超微晶片廣泛應用於從個人電腦到數據中心等各種設備中。這家總部位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的公司還在開發一款人工智慧晶片，以挑戰市場龍頭輝達（NVIDIA Corp.）。

超微與最大競爭對手英特爾（Intel）不同之處在於，將所設計的晶片外包給台積電等第三方製造商生產。

台積電和韓國三星都名列全球少數幾家掌握晶片尖端製造技術的晶片製造商，許多國家現在都在爭奪這項技術，以避免供應鏈受到衝擊，比如在疫情期間就一度面臨供應鏈中斷的窘境。