桃園市台66線快速道路接國道一號車流，與平鎮一匝道北上車流交織，而台66線接國一匝道僅一線道，尖峰時段塞車成常態，地方盼增匯入車道，但高公局評估緊鄰五楊高架無法拓寬，故開放國一北上平鎮至中壢外側路肩尖峰時段通行，經觀察回堵已減少1.5公里。

市議員舒翠玲表示，位於平鎮的台66線銜接國道一號匝道，每逢上下班時段就塞車，台66線欲匯入國道的車流，以及延平路上台66線的車流，相互交織導致交通打結，再加上台66線進入國一匝道僅有一線道，相當容易回堵。

舒翠玲說，過去請立委魯明哲、呂玉玲等人協助與中央單位溝通，目前已知附近有已徵收土地，盼相關單位評估增設台66接國一車道的可行性。

高公局評估後，由於交流道進入主線過程須逐漸縮減車道數，進入主線前的加速車道以一車道匯入為原則，若設2車道，考量主線平衡及匝道安全匯入主線時所需漸變長度需增加至少500公尺的外側車道，維持行車安全。

另外若將現有車道改畫2線道，寬度也不足，且該路段主線緊鄰五楊高架墩柱和桃78跨越橋，周邊空間不足，評估拓寬匝道可行性較低。

高公局今年2月中旬起，開放國一北上平鎮系統至中壢北出匝道的外側路肩供小型車通行，平日上午7時至10時、下午4時至8時，假日則開放下午2時至晚間10時，經觀察車流，回堵長度已減少約1.5公里，後續將持續觀察該路段交通運轉狀況，並滾動檢討相關因應措施。