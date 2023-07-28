法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）的轉隊風波可能即將落幕，西甲豪門皇家馬德里已經獲知法甲巴黎聖日耳曼PSG希望的轉會費是2.5億歐元（新台幣86億）。根據西班牙媒體《馬卡報》28日報導，皇馬爭取姆巴佩的任務清單只剩下一件事，就是在未來幾日設法壓低PSG要求的轉會費。

PSG在2017年掏出創紀錄的2.22億歐元轉會費，從西甲巴塞隆納挖來巴西前鋒內馬（Neymar），現在他們希望以再創紀錄的天價2.5億歐元轉會費賣掉姆巴佩。如果算上近年的通膨，2.5億歐元其實沒有超過內馬當年的價錢，但對於皇馬而言還是太貴了，畢竟姆巴佩只剩1季合約。

局面看似對皇馬較有利，如果PSG不肯降價，姆巴佩願意走完合約，然後以自由身轉投皇馬，讓PSG人財兩空。沙烏地阿拉伯聯賽的豪門希拉爾（Al-Hilal）開出3億歐元轉會費，PSG答應了，偏偏姆巴佩不肯點頭，即使希拉爾願意給他7億歐元，他還是不願意，不讓PSG賺這筆錢。

價錢合理的話，皇馬當然希望早點接來姆巴佩，他們的前鋒大將本澤馬（Karim Benzema）前往沙烏地淘金，正需要姆巴佩來支撐球隊。雖然再等1季能夠省下一大筆錢，但姆巴佩也可能在球季中途變心，這些都是拖太久的風險。