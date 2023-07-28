審計部前瞻計畫第三期特別預算審核報告指出，中央共補助地方5358億元，台北市獲184億元，佔比3.4%，不僅是六都最後一名，全國排名僅第9。國民黨台北市議員游淑慧表示，台北市佔比3.4%，不僅排名是六都最後一名。還比六都第一名的高雄少了千億；民進黨虧待台北市，毫無公平性可言，不知道民進黨台北市議員王世堅怎麼看？

游淑慧今(28日)在臉書粉專貼文表示，審計部昨天公布的前瞻計畫第三期特別預算審核報告，揭露了驚人的事實，前瞻預算中央共補助地方5358億元，台北市獲184億元，佔比3.4%，不僅比不上六都第一名的高雄市（1265億元）、第二名的新北市（927億元），排名是六都最後一名。天啊，台北比高雄少了千億，氣死了。

游淑慧接著指出，就連非直轄市的雲林縣（203億元）、嘉義縣（243億元）、屏東縣（222億元）都比台北還高。高雄市有8名立委都是民進黨籍的，前瞻計畫當然要給好給滿，截至現在前瞻補助總數5358億元，一個高雄市就拿了將近四分之一的數目。

游淑慧不禁表示，那麼錢都花到哪裡去？以高雄市的前鎮漁港為例。原先高雄市府僅向中央申請經費約3000萬元，預計進行小幅度改建。但時任行政院長蘇貞昌認為，需要進行一次性規畫，因此經費一路從3000萬元，大幅提升至60億元，最後行政院於去年底核定增加至81億元。

游淑慧表示，或許有人會說，中央沒虧待藍營縣市，新北市也拿了不少。那是因為新北市12名立委中，有9位是民進黨籍的，最重要的是，蘇巧慧也是前行政院長蘇貞昌的女兒，就在新北市當立委，當然要好好照顧。

游淑慧認為，台北市僅拿到184億元的前瞻補助，排名全台第9名，很顯然就是虧待台北市，毫無公平性可言，對台北市民來說也非常不公平，不知道台北市議員王世堅怎麼看？