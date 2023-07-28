喧騰一時的板橋幼兒園「餵藥案」，園長及老師9人雖已獲檢察官不起訴處分，但事件仍未止息，部分家屬日前上網PO文表示已聲請再議。新北地檢署今(28)日表示，本案有31名家長提告，截至今天為止，共已接獲8人遞狀聲請再議，因此檢方近日將把本件再議案，併移台灣高檢署審查，由高檢署決定案件是否發回續查，或不起訴處分確定。

今年5月中旬的板橋幼兒園「餵藥案」，引發軒然大波，幼兒園老師一度飽受外界及家屬責難，更重創新北市政府及參選總統的新北市長侯友宜聲望，但案經北榮、部立台北醫院等醫療院所、調查局檢測幼兒血液、尿液及毛髮都呈陰性或未檢出後，新北地檢署7月12日偵結，認為查無犯罪證據，將園長和8名教師不起訴。

但臉書專頁「板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟」隨即發文表示，檢察官實際記載了孩子在幼兒園所遭受的一切傷害，檢察官卻不予採納，結案書類中甚至連孩子的班級都寫錯、家長陳述的詳細內容也有出入，強調為了孩子，將透過律師提出刑事再議狀，追求事實的真相。

新北檢表示，本案共有31名告訴人，目前有8人聲請再議，由於每個告訴人收到結案書類的時間不同，無法得知最終會有多少告訴人聲請再議。

板橋餵藥案除本件再議案外，所衍生的相關案件，包括台北市議員侯漢廷向台北地檢署告發民進黨總統參選人賴清德10人違反《總統副總統選舉罷免法》、國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室，向北檢控告賴清德、賴辦發言人戴瑋姍2人涉嫌加重誹謗。目前北檢已將賴、戴等人列為「他字案」被告偵辦。

另幼兒園受害何姓2名老師則向北檢控告立委王婉諭、兒權會創會理事長王薇君、賴辦發言人戴瑋姍、民進黨立委羅致政、中原大學副教授招名威5人誹謗及違反《個資法》。