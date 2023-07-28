新北市消防局今年與長榮海事博物館合作，攜手辦理「2023年第十四屆航海探險王夏令營-海陸安全任我行」活動。（圖／新北消防局提供）

新北市消防局今年與長榮海事博物館合作，攜手辦理「2023年第十四屆航海探險王夏令營-海陸安全任我行」活動，其中消防局總結過去宣導經驗，特規劃模擬仿真、動中學習的方式，讓孩童親身體驗地震災害、火場濃煙及強風吹襲等實際情形，在學習防災知識同時進行知識印證，藉以加深宣導教育成效。

新北市消防局今年與長榮海事博物館合作，攜手辦理「2023年第十四屆航海探險王夏令營-海陸安全任我行」活動。（圖／新北消防局提供）

新北市消防局今年與長榮海事博物館合作，攜手辦理「2023年第十四屆航海探險王夏令營-海陸安全任我行」活動，學童地震體驗車。（圖／新北消防局提供）

活動於7至8月間共辦理6梯次約120人次，內容包含119魔幻隧道以消防知識、消防任務緊急派遣為主題，利用影像偵測及體感互動技術，使用電子觸碰看板進行防災體驗大冒險；地震體驗車則是模擬各震度地震，讓學童實際操作抗震保命三步驟，將地震時最重要的趴下、掩護、穩住等動作，刻劃入孩童下意識反應裡；火災濃煙模擬屋，藉由小型模擬屋去還原火場濃煙流動狀況，讓學童深刻了解火場首要殺手-濃煙及火場正確逃生避難方法；最後課程則是將大家最喜愛的消防車進行零距離展示，在每位學童觸手可及的範圍內揭露消防車專屬器材及特殊功能，例如消防排煙車，透過正壓進風或負壓抽風功能，調整控制火場濃煙、溫度，營造適合搶救環境。

新北市消防局李清安局長表示：意外總在生活容易忽略處遭遇，災害總在難以預料時發生，保護民眾生命安全一直都是市府重點目標，透過防災教育推廣讓社會大眾深刻了解如何防災、減災，才能有效降低災害發生造成的人命傷亡，這也是本次夏令營活動的重點核心，希望本次參加活動的學童在收獲防災知識的同時，深刻體驗、學習如何防災應變，為2023年暑假時光劃下完美的句點。