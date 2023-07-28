林采欣今前往華山文創園區看展「卡娜赫拉的小動物」。（寬宏藝術提供）

林采欣今前往華山文創園區看展「卡娜赫拉的小動物」。（寬宏藝術提供）

林采欣今特地前往華山文創園區看展「卡娜赫拉的小動物」，一到展場看見卡娜赫拉的小動物們逗趣又可愛的模樣，直呼「真的太療癒」，同時透露自己對於商品區的各式限定周邊已經失心瘋，完全抵擋不住小動物們可愛的模樣。

聊起對於卡娜赫拉的小動物的印象，林采欣說卡娜赫拉老師的畫風非常療癒，一直以來都是她生活中的開心劑。在遇到低潮時，就會非常需要這些可愛小物，填滿她的生活周遭，讓她可以喚回童心，用更純粹的想法來面對事情。而她在進入展場後，也不斷駐足在各個展物前，仔細的欣賞每個生動活潑的作品，直呼小動物真的荒唐又可愛，尤其是在日本神社抽籤體驗區，抽到了很不錯的今日運勢，也讓她直呼很滿意。

逛到周邊商品區時，林采欣笑稱自己陷入完全失心瘋的狀態，因為每個限定商品都既可愛又有收藏價值，讓她實在忍不住多看幾眼！而談到可愛小物的收藏嗜好，她說因為自己對絨毛娃娃比較敏感，容易鼻子癢，所以只擺了一隻上次去日本遊樂園買的玩偶，對於不能放太多娃娃覺得蠻可惜的，但她還是覺得，現代人生活容易忙碌，生活周遭還是需要很多可愛小物的療癒。

談到最近的新計畫，林采欣透露籌備已久的新歌即將與大家見面，目前已經錄音完成，只差最後的後製階段，粉絲朋友們可以好好的期待一下。「卡娜赫拉的小動物 荒唐世界博物館」展期自6月21日至9月10日於華山文創園區展出，購票洽寬宏售票系統。