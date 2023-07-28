員警調閱監視器，迅速找到老翁，並護送老翁至親戚家中。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄今日受到中颱杜蘇芮影響，各地狂風驟雨，然而今上午一名64歲魏姓婦女慌張到派出所報案，表示自己與92歲父親要到附近探訪親戚，不料卻在捷運站走失。警方獲報調閱監視器，循線捷運站出入口約400公尺處路口發現全身淋溼、瑟瑟發抖的魏翁，員警立即護送魏翁到附近親戚家中，魏女事後也向員警道謝，直呼「有警真好」。

今日上午10時20分許，外面正因颱風影響，風雨交加，此時魏女神情慌張地跑到新興分局中正路派出所，向員警表示自己與父親要到新興區探訪親戚，遠從大寮搭捷運至信義國小捷運站下車後，因內急到站內如廁，不料在廁所門口等待的父親卻不見蹤影，找了一個多小時都找不到，著急向派出所報警求助。

員警調閱捷運站出口周邊監視器發現，魏父當時自行撐傘步出捷運站出口，但此時他卻不知所措徘徊，不久後又往北方向行走，員警發現魏翁最後出現在七賢一路、開封路口時，立即派員到場尋找魏翁。

所幸員警到達路口後，就在路口角落找到全身淋溼、發抖的魏翁，隨後員警就充當保鑣，護送魏翁、魏女到親戚家中，魏女事後也對員警致謝，直呼「有警真好」。