前總統馬英九25日訪歐，並於28日應國際蘭馨交流協會世界總會邀請，至愛爾蘭出席世界年會發表演說，而大會開場時，也特別以「中華民國前總統」介紹。他在演說中凸顯我國推動維護婦女權益與提升婦女地位的各項努力與成就，並強調，忽視婦女權益的國家注定會走向失敗。

馬英九演講時提到，自己是讓保障婦女權益的條文正式進入《中華民國憲法》的重要推手之一。而他擔任總統時，持續保障婦女地位，要求行政院透過立法方式，將1979年聯合國通過的《消除對婦女一切形式歧視公約》納入國內法，讓我國保障婦女的權益與國際接軌。

馬英九表示，在他總統任內的2014年，中華民國的性別平等程度排名是亞洲第1、世界第5。而7年後排名在亞洲仍居第一，全球則為名列第7，表現都很優異。

馬英九也指出，我國婦女參政比例甚高，立委共113人，其中女性47人佔42％；而全國22位縣市首長中，更有10位是女性，都創下近20年來新高。他說，台灣女性政治人物所占比例比起歐美國家毫不遜色，且重要性不斷提升，是多年來大家共同努力的成果。

馬英九特別提到近期台灣出現的「MeToo」的風潮，指出執政的民進黨至各行各業都爆發多起性醜聞，全民支持追究，是台灣有史以來譴責、懲處性騷擾案件最嚴厲的一次，這是正確且健康的現象，令人振奮。

他強調，一定會繼續努力讓隱藏在社會陰暗角落的性騷案件公諸社會，以保障婦女的人身安全、生活安定與良好名譽。

馬英九基金會執行長蕭旭岑說，國際蘭馨交流協會充分肯定馬英九在台北市長與總統任內，在維護婦女權益與提昇婦女地位各方面所做的努力，因此今年的世界年會特地邀請他擔任大會貴賓發表演說。